Erster Auftritt von Helene Fischer nach Krankheitspause

Sieben Konzerte musste sie absagen – heute Abend steht Schlagerstar Helene Fischer nach einer Zwangspause erstmals wieder auf der Bühne. Die 33-Jährige wird in der Stadthalle in Wien singen. Ein hartnäckiger Infekt hatte Fischer zuletzt am Auftreten gehindert. Auf Anraten ihres Arztes hatte sie fünf Auftritte in Berlin und zwei in Wien abgesagt. Seit September ist Deutschlands bekannteste Schlagersängerin auf ihrer aktuellen Tournee unterwegs. Die Sängerin plant in diesem Jahr auch noch eine Stadiontour durch Deutschland.