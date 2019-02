Hamburg

Ein rätselhafter Gestank über Teilen Hamburgs hat erneut Anwohner und Feuerwehr beschäftigt. Mehrere Hamburger meldeten am Abend über den Notruf einen beißenden Geruch in der Luft, wie die Feuerwehr mitteilte. Mit Messfahrzeugen versuchten die Einsatzkräfte, die Ursache aufzuspüren. Eine Quelle für den üblen Geruch wurde den Angaben zufolge nicht gefunden. Auch heute blieb damit zunächst unklar, was den Geruch verursacht hat, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Eine Gefahr für die Gesundheit soll nicht bestanden haben. Dem Sprecher zufolge roch es unter anderem nach Altöl und Hafen.