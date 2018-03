Ermittler nennen Kannibalenmord-These absurd

Aus unserem Archiv

Paris

Im Fall des in der Südsee vermissten deutschen Weltumseglers haben die Ermittler einen Kannibalenmord ausgeschlossen. «Das ist absurd», zitierte die Regionalzeitung «Le Nouvelles de Tahiti» am Dienstag den zuständigen Staatsanwalt José Thorel. Nichts stütze derzeit eine solche These.