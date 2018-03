Eppenrod – Weiß-Bingel, Beate: Im August 2001 kam Gastschüler Travis aus den USA zu uns – seine Mutter hatte große Angst

Im August 2001 kam Travis zu uns. Er war ein Gastschüler aus USA (North Dakota), der für 1 Jahr in unserer Familie lebte. Am 11. September 2001 war ich gerade unterwegs ins Krankenhaus zu meinem Vater.

Im Radio hörte ich die schrecklichen Meldungen. Ich konnte nicht glauben, was in den USA geschehen sein soll. Immer und immer wieder erfolgten die furchtbaren Berichte, eine Live Übertragung von dieser Katastrophe.Zurück zu hause, fand ich Travis in seinem Zimmer zusammengekauert sitzend vor. Der Fernseher zeigte die Schreckensbilder. Travis war fassungslos u. hatte Tränen in den Augen. Ich tröstete Travis, aber angesichts des Grauens konnte ich gar nichts sagen. Ohne Worte nahmen wir uns in die Arme. Ohne Worte, weil uns die Worte fehlten. Die Ohnmacht gegenüber dem Terror war überwältigend groß. Später rief die Mutter voller Sorge bei uns an und wollte wissen, ob ihr Travis bei uns sicher sei. Sie war sehr aufgelöst, man konnte ihre große Angst und Besorgnis über die weite Distanz spüren. Wir beruhigten sie und versicherten ihr, dass Travis bei uns sicher sei. Das Austauschjahr ging vorüber, Travis war bei uns sicher und kehrte auch wieder sicher und wohlbehalten in seine Heimat zurück. Über die ganzen Jahre hinweg haben wir immer Kontakt gehalten und an Weihnachten wird Travis uns mit seiner Mutter besuchen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.