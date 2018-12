Kattowitz

Die praktische Umsetzung des Pariser Klimaabkommens steht. Bei der UN-Klimakonferenz in Kattowitz ist eine Einigung gelungen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze sprach von einem „ganz wichtigen Signal an die Welt“. Es gebe nun gemeinsame Regeln für alle, wie sich die Staaten beim Klimaschutz vergleichen und messen. Man müsse dafür sorgen, „dass diese Erde bewohnbar bleibt“, so Schulze. Die Vereinbarungen regeln, wie die Staaten künftig über ihre Pläne und Fortschritte im Klimaschutz berichten sollen.