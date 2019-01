Coolangatta

Nach mehreren verweigerten Dschungelprüfungen haben die Fernsehzuschauer am späten Abend Gisele Oppermann aus dem RTL-Dschungelcamp gewählt. Die Ex-Kandidatin von „Germany's Next Topmodel“ war während der Staffel neun Mal hintereinander in eine Prüfung gewählt worden, mehrere davon brach sie unter Tränen ab. Das Model fiel vielen Zuschauern vor allem als Heulsuse und Zicke auf. Ihr Dschungel-Aus nahm die 31-Jährige aber lächelnd zur Kenntnis. Jetzt kämpfen noch acht C-Promis um den Sieg. Das Finale ist am Samstag.