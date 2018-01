» Dritte Flucht in sieben Tagen aus Berliner Gefängnis

Berlin

Aus dem Gefängnis in Berlin-Plötzensee sind innerhalb einer Woche sieben Häftlinge entkommen. Die Polizei konnte bislang keinen der sechs noch flüchtigen Häftlinge festnehmen. Am Donnerstag hatten vier Häftlinge mit einem Trennschleifer und einem schweren Hammer die Gefängnismauer aufgebrochen. Am Freitag war bekannt geworden, dass ein weiterer Häftling nicht aus dem offenen Vollzug zurückgekehrt war. Am Montagmorgen waren dann zwei weitere Häftlinge aus dem offenen Vollzug geflohen, einer meldete sich zurück.