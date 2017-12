» Drastische Verknappung des Trinkwassers in Kapstadt

Kapstadt

In Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt wird die Wasserversorgung wegen einer Dürre nochmals drastisch reduziert. Die Menschen dürfen ab 1. Januar bis auf Weiteres im Schnitt nur noch gut 40 Liter Trinkwasser pro Tag in einem großen Haushalt verwenden – halb so viel wie noch im Dezember. Das Wasser muss fürs Trinken, Kochen, Putzen, Duschen und auch die Klospülung reichen. Firmen müssen ihren Wasserverbrauch zwischen 45 Prozent und 60 Prozent reduzieren. Es herrscht die schlimmste Dürre seit Jahrhunderten.