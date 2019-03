Tote und Schwerverletzte, ausgefallene Züge, abgedeckte Dächer: Die Schäden der Frühlingsstürme sind gravierend. Und das nächste Tief ist schon auf dem Weg nach Deutschland.

Offenbach/Berlin (dpa) - Das Wetter gibt in Deutschland keine Ruhe. „Weitere Sturmtiefs werden in dieser Woche erwartet“, sagte Meteorologe Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag.Nach „Dragi“ ...