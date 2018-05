New York

Der Dow Jones Industrial hat sich so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Der Leitindex ging prozentual unverändert bei 24 715,09 Punkten aus dem Handel – und blieb damit in seiner engen Handelsspanne der vergangenen Tage. Weiter verunsichert von der Regierungsbildung in Italien fiel der Eurokurs auf ein Jahrestief bei 1,1750 US-Dollar. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung in New York mit 1,1765 Dollar gehandelt.