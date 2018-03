Dortmund: Mysteriöser Tod dreier Kinder

Eine Wohnung in Dortmund brennt, Helfer finden die Leichen von zwei Kindern, ein drittes stirbt im Krankenhaus. Die Polizei spricht von einem Verbrechen. Fast alle Einzelheiten bleiben aber im Dunkeln.

Die Leichen des vier Jahre alten Jungen und seiner zwölf Jahre alten Schwester waren am frühen Freitagmorgen nach einem Feuer in der Wohnung der Familie gefunden worden. Der zehnjährige Bruder der beiden starb wenig später im Krankenhaus.

Nach der Obduktion stand fest: Der Zehnjährige fiel einem Verbrechen zum Opfer. Für die anderen beiden Kinder stand das Obduktionsergebnis am Abend weiter aus.

Einzelheiten wollten die Ermittler vorher nicht nennen. Klar war nur: Gegen den 41 Jahre alten Vater gibt es keinen Tatverdacht. «Er wurde nach einer ersten Befragung in die Obhut seiner Angehörigen übergeben», teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Geschwister lebten mit dem Vater zusammen. Die Mutter ist bereits seit längerem tot. Auf die Frage, warum die Polizei von einer Familientragödie sprach, hieß es lediglich: «Wenn ein Vater drei Kinder verliert, ist das eine Familientragödie.»

Zur Brandzeit soll der Vater nicht in der Wohnung gewesen sein. Nachbarn berichteten, er habe die Wohnung früh am Morgen vor dem Brand verlassen. Später sei auch seine Lebensgefährtin aus dem Haus gekommen. Die Frau wurde am Freitag vernommen, wie mehrere Medien berichteten, darunter die in Dortmund erscheinenden «Ruhr Nachrichten». Ein Polizeisprecher wollte sich am Abend nicht dazu äußern. Daher blieb offen, ob es einen Verdacht gegen die Lebensgefährtin gibt.

Auch zu den genauen Todesumständen machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Der Zehnjährige starb «nicht durch den Brand oder Rauchgas, sondern durch Gewalteinwirkung», sagte der Polizeisprecher. Mehreren Medienberichten zufolge sollen an der Leiche des Jungen Stichverletzungen gefunden worden sein. Dazu wollte die Polizei keine Angaben machen.

Bereits im Februar dieses Jahres hatte es bei der Familie gebrannt. Damals hatten die Ermittler zündelnde Kinder verantwortlich gemacht. Die Wohnung im Obergeschoss desselben Mietshauses wurde verwüstet. Die obdachlos gewordene Familie fand schließlich im Erdgeschoss des Hauses Unterschlupf. Dort ereignete sich nun die Tragödie. Eine Sprecherin der Stadt Dortmund sagte den «Ruhr Nachrichten», die Familie sei dem Jugendamt bekannt gewesen.