Dillendorf – Rudat, Kerstin: Große Sorge um meine vielen Freunde vor Ort

Kurz vor dem Jahrestag waren wir das erste Mal am Ground Zero; jetzt gerade vor ein paar Wochen wieder – eine unfassbare Narbe, die alles verändert hat.

Zu der Zeit des Anschlags wohnte ich gerade in Niedersohren; hatte kurz zuvor geheiratet und unter unseren Hochzeitsgästen waren natürlich auch diverse Freunde aus New York gewesen. An diesem September-Tag rief mich mein Mann an: „Schnell, den Fernseher an; es ist was Schlimmes passiert!“ und ich sah in meinem beschaulichen heile-Welt-Hunsrück-Dorf, wie gerade der erste Turm zusammenfiel. Den Turm, den ich in meiner Zeit in Manhattan jeden Morgen so stolz von meinem Bett aus gesehen hab; x-mal dort war, privat und geschäftlich – es war so furchtbar. Und zuerst konnte man sich das wirkliche Ausmaß ja noch gar nicht vorstellen. Ich hatte solch eine Sorge um meine Freunde und habe nur telefoniert. So nah, so fern, so hilflos. Gemeinsam mit einer Cousine in Niedersohren, meiner besten Freundin in Manhattan und früheren Kollegen dort am Telefon im Büro Uptown sahen wir den zweiten Turm fallen. Schon da wussten alle, dass mindestens zwei Kollegen in einem der Flugzeuge waren und eine Freundin mit ihrem Sohn. Später kamen noch diverse Klassenkameraden, Kollegen und Bekannte dazu – jeder, den ich in Manhattan kenne, hat irgendeine direkte Verbindung zu einem Opfer gehabt. Der Mann meiner Freundin, derzeit Koch in einem Restaurant um die Ecke des WTC war bis zum nächsten Tag vermisst; er schlug sich völlig verwirrt irgendwie bis zum Central Park durch – den schlimmen Husten hat er bis heute und das Trauma nie verwunden. Meine andere Freundin, derzeit mit zwei kleinen Kindern (eins davon mein Patenkind & alle schon oft im Hunsrück gewesen) waren allein auf der gegenüberliegenden Seite in Brooklyn – gerade hatte sie vom Spielplatz aus dasselbe gesehen: zusammen mit anderen Müttern, deren Ehemänner dort gearbeitet haben. Als wir das erste Mal sprachen, stand sie noch in der Staubwolke. Sie hat ihre kleinen Jungs in Sicherheit gebracht und ist mit dann mit anderen Frauen über die Brücke gelaufen um Blut zu spenden und zu helfen.

Ja, es war ein schöner Herbsttag im Hunsrück. Aber ein Teil meiner Welt war gerade zusammengebrochen. Derweil lag eine Freundin aus Bärenbach in den Wehen und brachte ihre Tochter zur Welt. Ein Geburtstag, den man nicht vergisst.