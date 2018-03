Dienethal – Merz, Sabine: Der 11. September 2001 überschattete unsere Fotoproduktion

Ein schöner sonniger Tag, der 11. September. Es standen spannende Ereignisse an. Wir stecken mitten in der Fotoproduktion zu unseren Fachbuch „ Action in der Gastronomie“.

Großer Bahnhof war angesagt. Viele Aufnahmen dazu wurden im Studio inszeniert, aber nun sollten Tischaufnahmen in einer echten „Location“ (Fotografen- sprachlich), bei Anja und Ulli, stattfinden. Eifelkrimilesern sagt dieses Lokal auch etwas, geht doch in den ersten Krimis „Siggi Baumeister“ schon mal dort essen. Wir konnten tagsüber das Lokal in Beschlag nehmen, da es erst abends öffnete. So war Eile und organisiertes Arbeiten angesagt. Wer schon einmal erlebt hat, wie solche Aufnahmen entstehen, weiß wovon ich rede. Viele Akteure waren am Set. Großes Gepäck wurde aus Transportern ausgeladen. Lampen, silberne Schirme große Beleuchtungskästen, etliche Kamerastative, silberne Koffer mit wertvollem Inhalt und vieles mehr. Der Koch machte sich in der Küche breit. Auch ich lud mein großes Auto, beladen mit allerlei Dekoration, Tischutensilien und meinem Drehbuch für den Tag, aus. Der Fotograf, als Herr über viele fleißige Geister, führte das Kommando über alles, was den Weg aus den Transportern ins Lokal fand und war besondern in Action. Ist er doch der „wichtigste Mann“ am Set. Ein paar Allüren und Eigenarten, wie so viele Künstler Ihres Faches, legte er immer gerne an den Tag. So waren wir alle am wuseln und fühlten uns am Nabel der Welt. Was sich später schlagartig ändern sollte.



So wurden die Beleuchtung die Tischszenen usw. aufgebaut und Probefotos gemacht und begutachtet. Jeder ging seiner Beschäftigung nach. Ich hatte kein Zeitgefühl mehr als plötzlich der sonst so abgeklärte Photograf in den Gastraum kam, da stand wie angewurzelt und kreidebleich war. Jeder im Raum spürte sofort, dass etwas nicht stimmte, ohne etwas zu sagen hatte er gleich unsere ganze Aufmerksamkeit. Ich kann heute noch die Situation in allen Einzelheiten nachfühlen, weiß noch im Detail wo ich stand und was ich gerade tat. Das alles lief in Sekundenbruchteilen ab, aber mir erscheint das auch heute noch wie ein Film in Zeitlupe. Also stand der Fotograf im Raum und sagte: „Und jetzt gibt’s Krieg.“ Er hatte Mühe uns zu erklären was passiert war. Wie erklärt man auch so etwas Unfassbares.



Mein Mann rief an, um uns auf die Ereignisse aufmerksam zu machen und sagte „schaltet mal den Fernseher an, so etwas lässt sich nicht erklären." Irgendwie mussten wir aber doch unsere Arbeit zu Ende bringen. Es hat unendlich viel Kraft gekostet auch nur halbwegs zur Tagesordnung überzugehen. War doch plötzlich alles gar nicht mehr so wichtig, wie wir noch am morgen dachten. Wie wir das geschafft haben, weis ich nicht mehr so genau. Wie in Trance bauten wir alles ab, hatten die Aufnahmen im Kasten. Der Heimweg von Mayen nach Dienethal kam mir unendlich lang vor. Ich bin heute noch froh, heil nach Hause gekommen zu sein, weil die Konzentration aufs Autofahren doch sehr zu wünschen übrig lies. Es ist dann so tröstlich nach Hause, in gewohnter Umgebung und mit den Menschen die einem die wichtigsten der Welt sind, zusammen zu sein und sich auszutauschen. Wenn ich heute das Buch zur Hand nehme und die Fotos von diesem Tag anschaue sind diese, für mich, untrennbar mit diesem Ereignis verbunden und der Film läuft vor meinem inneren Augen ab.