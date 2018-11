„Die Unbestechlichen“ – Drehbuchautor William Goldman tot

Los Angeles

Der US-Drehbuchautor und Oscar-Preisträger William Goldman ist tot. Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Goldmans Tochter Jenny berichteten, starb der Autor an den Folgen von Krebs und einer Lungenentzündung in seinem Haus in New York. Goldman wurde 87 Jahre alt. Er hatte unter anderem die Vorlagen für Filmklassiker wie „Die Unbestechlichen“ und „Der Marathon-Mann“ geliefert. Die Drehbücher für den Western „Butch Cassidy und Sundance Kid“ sowie für das Watergate-Drama „Die Unbestechlichen“ brachten ihm zwei Oscar-Trophäen ein.