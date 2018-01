» Deutschland und Türkei rücken wieder näher zusammen

Goslar

Trotz weiter großer Meinungsverschiedenheiten wollen Deutschland und die Türkei ihre Zusammenarbeit wieder verstärken. Das haben Außenminister Sigmar Gabriel und sein türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu am Samstag bei einem Treffen in Goslar vereinbart. Die Opposition in Deutschland kritisierte dies als vorschnell. Man wolle den Wirtschaftsministern empfehlen, die bilaterale Wirtschaftskommission nach längerer Pause wieder einzuberufen, sagte Gabriel. Die Treffen waren 2016 nach der Ausrufung des Ausnahmezustands in der Türkei von deutscher Seite ausgesetzt worden.