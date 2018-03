Dessighofen – Wendt, Klaus-Georg: Große Betroffenheit und Angst um einen Freund

Als die Anschläge von New York und Washington in meiner Bundeswehrdienstelle in Köln bekannt wurden, verfolgten wir mit ernsten Gesichtern die Ereignisse an einigen Fernsehschirmen oder im Internet.

Nach dem Anschlag auf das Pentagon war man irgendwie gespannt, mehr über die Hintergründe zu erfahren, nicht wissend, welche Auswirkungen das Geschehen auf uns haben könnte. Es herrschte eine eigenartige und gespannte Ruhe. Gegen 17 Uhr beende ich normalerweise meinen Dienst. Per Handy habe ich meine Frau verständigt, dass ich auf dem Heimweg bin, sie mich aber jederzeit erreichen kann. Man erwartete, dass man wieder zum Dienst zurückgerufen werden könnte. Im Zug konnte man schon spüren, dass die Menschen betroffen waren vom Geschehenen. Zu Hause begann ich mir, nach den Bildern in den Nachrichten, Gedanken über den Verbleib meines Freundes zu machen, der als Oberst im Pentagon tätig war. Telefonate und E-Mails blieben in den nächsten Stunden unbeantwortet. Am Abend des folgenden Tages erreichte ich den Bruder meines Freundes in Chicago. Die wichtigste Nachricht war erfreulich, denn sie hieß: Er lebt und ist unversehrt. Aber auch unerfreulich, denn mein Freund hatte unter der Staub- und Rauchentwicklung zu leiden und war sofort bei den Hilfs- und Aufräummaßnahmen eingebunden. Vom Bruder meines Freundes erhielt ich einen Film und Bilder zum Geschehen in New York und am Pentagon. Die Amerikaner gedenken seither jedes Jahr am Patriot Day 11. September der Menschen, die verwundet wurden oder ihr Leben lassen mussten. Bei einem seiner regelmäßigen Besuche erhielt ich Anstecker die im Pentagon zu diesem Anlass herausgegebenen wurden, versehen mit der Aussage von Präsident George Bush:“We will not waver, we will not tire, we will not falter; and we will not fail.“