Der alte "Quartus" ist das 100. Vereinsmitglied

Zahlbach/Bretzenheim – "Quartus aquaeductus romanus" nennt der Verein für Heimatgeschichte Bretzenheim und Zahlbach den vierten Römerstein von unten, für den er vor einiger Zeit die Patenschaft übernommen hat.

Seitdem ist "Quartus" das 100. Vereinsmitglied. Den zweiten Geburtstag dieser Mitgliedschaft feierten 30 Vereinsfreunde mit einem Maibowle-Fest direkt an den Römersteinen in der Unteren Zahlbacher Straße.

Vorsitzender Erich Zehnder ging auf den Zustand der 62 Pfeilerreste des römischen Aquäduktes ein, die seit knapp 2000 Jahren ungeschützt Wind und Wetter ausgesetzt sind. Viele sind dringend sanierungsbedürftig. "Ohne ehrenamtliche Helfer sehe es für die Römersteine noch schlechter aus", bemerkte Zehnder. 500 Euro investierte der Verein in den vergangenen beiden Jahren in die Mitgliedschaft. Dieses Jahr kommen weitere 100 Euro für den alten "Quartus" dazu.

Der frühere Landesarchäologe Dr. Gerd Rupprecht sagte zu, sich in seiner neuen Rolle als "Denkmaldoktor" (O-Ton Rupprecht) besonders um die Römersteine zu kümmern. Für "Quartus" wurde nun sogar eine eigene Arbeitsgruppe des Vereins für Heimatgeschichte eingerichtet, die kleinere Arbeiten übernimmt. So soll etwa das direkt vor dem Römerstein aufgestellte, ständig beklebte und beschmierte Schild "Römisches Mainz" von der AG mit einem speziellen Reinigungsmittel gesäubert werden. Die Arbeitsgruppe will auch das wilde Unkraut, das sich um "Quartus" ausgebreitet hat, beseitigen. Dazu zählen Löwenzahn und Brombeerbüsche. "Die Brombeerbüsche müssen weg, denn sie dringen mit ihrem Wurzelwerk in die Steine ein", erklärte Rupprecht. Außerdem wollen die ehrenamtlichen Helfer heruntergefallene Steinbrocken sammeln. Sie sollen in einen Metallkorb geworfen werden, der demnächst oberhalb der Römersteine aufgestellt wird.

Zwischendurch schlüpfte Zehnder in ein Römerstein-Kostüm und spielte den "Quartus". Büttenreif verkündete er: "Über euren Besuch, da freue ich mich sehr/ um zu euch zu kommen, da bin ich zu schwer!"

Rupprecht lobte die Vereinsmitglieder für ihren Einsatz. "Sie haben sich mit dem Quartus römische Verwandtschaft in ihren Verein eingekauft", witzelte er und ging auf die beiden unteren Römerstein-Stümpfe ein, die gerade von einem Restaurator ein zweites Mal saniert wurden. Die beiden Hauben, die zum Schutz übergezogen wurden, werden bald entfernt. Im oberen Bereich der Römersteine will das Gründezernat Sitzbänke aufstellen. Der Verein für Heimatgeschichte ist nicht nur Römerstein-Pate, sondern engagiert sich auch beim Brezelfest mit Ausstellungen und Ständen. Darüber hinaus veranstaltet der Verein historische Führungen, Lesungen und Vorträge. Oliver Gehrig