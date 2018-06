Frankfurt/Main

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben vor Beginn des G7-Gipfels in Kanada Vorsicht walten lassen. Der Dax verlor 0,35 Prozent auf 12 766,55 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies noch ein Plus von 0,3 Prozent. Das Treffen der sieben führenden Wirtschaftsmächte sei eher ein Trump-gegen-G6-Treffen und dürfte den Fokus der Marktteilnehmer vollends auf die Handelsstreitigkeiten mit den USA verlagern, hieß es von der BayernLB. Der Euro sank angesichts der enttäuschenden Konjunkturdaten aus Deutschland. Er wurde zuletzt mit 1,18 Dollar gehandelt. Der Dollar kostete damit 0,85 Euro.