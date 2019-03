Frankfurt/Main

Der Dax hat wieder den Weg nach oben gefunden. Die Finanzmärkte hätten die Sorgen über den Zustand der Weltwirtschaft etwas abgeschüttelt, sagte Analyst David Madden von CMC Markets UK. Zudem stützte am Nachmittag die freundliche Entwicklung an der tonangebenden Wall Street. Der deutsche Leitindex schloss 0,64 Prozent im Plus bei 11 419,48 Punkten. Der Eurokurs sank leicht auf 1,1282 US-Dollar.