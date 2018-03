Dausenau – Kruszona, Maria: Wir konnten es kaum glauben

Mein Mann und ich waren für eine Woche ins Gebirge gefahren, um zu wandern.

Wir machten eine Hüttenwandertour im Virgental in Osttirol. Wie das im Hochgebirge so ist, hatten wir keinen Handyempfang. Was für einen ruhigen Urlaub ja auch nicht so schlimm war. Als wir nach Tagen in unserer letzten Berghütte auf einer Höhe von 2500 Metern ankamen, wollten wir nur endlich eine warme Dusche, aber dann wurden wir von einer Nachricht überrascht : „Unfassbar“. Von dort wurde mit dem Hüttetelefon nach Hause telefoniert, um der Familie zu sagen, dass alles gut ist und alle gesund auf der Hütte angekommen sind. Dort wurde uns dieses schlimme Unglück dann zugetragen und keiner konnte es wirklich glauben, da es kein Fernseher gab, in dem wir die Nachrichten verfolgen konnten. Richtig glauben konnten wir es erst, als wir am nächsten Tag abgestiegen waren und uns in unserem Ferienquartier im Fernseher das ganze Unglück anschauen konnten. Aber selbst dann konnten wir es nicht glauben. Die Bilder gingen uns nicht mehr aus dem Kopf. Wir wollten es einfach nicht glauben. Wir wanderten mit der Gruppe ins Gebirge, um uns zu erholen und abzuschalten. Hier auf dem Berg könnte man fast glauben, die Zeit wäre stehe geblieben und dort passierte dieses unfassbare Unglück. Dieses Leid, die armen Familien auseinandergerissen, einfach weg. Wenn wir jetzt daran denken, so richtig möchten wir es immer noch nicht glauben, dieses schlimme Unglück.