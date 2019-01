Eine tödliche Mischung aus Wasser, Geröll und Erde hat Menschen, Tiere und Häuser unter sich begraben. Mit High Tech und einfachen Werkzeugen suchen die Helfer nach Verschütteten. Doch unter den Schlammmassen dürfte niemand mehr am Leben sein.

Brumadinho (dpa). Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine schwinden die Hoffnungen immer mehr, noch Überlebende in den Schlammmassen zu finden. Die Rettungskräfte konnten am Montag lediglich Leichen bergen. Die Zahl ...