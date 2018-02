Dahlmeier und Skispringer mit ersten Medaillenchancen

Pyeongchang

Bei den Olympischen Winterspielen gibt es heute die ersten deutschen Medaillenchancen. Biathletin Laura Dahlmeier geht als Favoritin in den Sprint über 7,5 Kilometer. Auch die Skispringer Richard Freitag und Andreas Wellinger hoffen auf Eddelmetall. Eisschnellläuferin Claudia Pechstein startet am Tag nach der Eröffnungsfeier über 3000 Meter in ihre siebten Winterspiele. Außerdem steht bei den Langläuferinnen die Entscheidung im Skiathlon an, für die Shorttrack-Männer wird es über 1500 Meter ernst.