«Curiosity» schickt nach Farbfoto nun auch Panorama-Foto

Auf dem am Dienstag (Ortszeit) von der Nasa veröffentlichten Bild sind «Curiosity» und die Bestandteile seines komplizierten Landemanövers zu sehen: Der Hitzeschutz liegt etwa einen Kilometer, die Kapsel, der Kran und der Fallschirm rund 600 Meter vom Rover entfernt.

«Das Bild befriedigt nicht nur unsere Neugier, es kann auch wichtige Informationen darüber geben, wie diese Bestandteile die Landung gemeistert haben, und darüber, wo genau der Rover ist», sagte Nasa-Manager Mike Watkins bei einer Pressekonferenz im kalifornischen Pasadena.

Am Mittwoch veröffentlichte die Nasa zudem das erste Panorama-Foto der Umgebung des Rovers. Auf dem noch sehr gering aufgelösten Schwarz-Weiß-Bild sind Hügel am Horizont zu erkennen. Ein Panorama-Foto in besserer Qualität erwartet die Nasa in den kommenden Tagen. «Curiosity» konnte das aus mehreren Einzelaufnahmen zusammengesetzte Foto mit einer Kamera in einem Mast aufnehmen, den der Rover inzwischen ausgefahren hat. «Das hat alles sehr gut funktioniert», sagte die Nasa-Managerin Jennifer Trosper bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Auch alle Antennen, die die Kommunikation mit der Erde erleichtern sollen, liefen nun. «Sie schicken uns jede Menge Daten.» Eine der Antennen hatte zuvor nicht genau in die korrekte Richtung gezeigt. Das Problem sei so gut wie behoben.

Auf dem ersten Farbfoto, das «Curiosity» nach zahlreichen Schwarz-Weiß-Bildern geschickt hat, ist eine rötlich-braune Landschaft mit Hügeln im Hintergrund zu erkennen. «Das ist das erste Farbfoto von der Gegend, in der wir gelandet sind», sagte Ken Edgett, der mit seinem Unternehmen Kameras für die Marsmission konstruiert hat. «Es ist wirklich sehr aufregend.» Die Qualität der Aufnahme ist allerdings nicht optimal, da die Kamera noch von einer durchsichtigen Schutzhülle bedeckt wird.

Anhand der gesammelten Informationen müssen Nasa-Wissenschaftler entscheiden, wohin sie den Rover genau rollen lassen wollen. «Sie treffen sich jeden Tag und arbeiten an einem Plan, in dem sie Prioritäten festlegen», sagte Watkins. Es werde aber noch mindestens einige Wochen dauern, bis der Rover losrollen könne.

«Curiosity» war am Montag nach rund acht Monaten Flug auf dem Mars gelandet. Es ist die bisher teuerste und technisch ausgefeilteste Mission zur Erkundung des Roten Planeten.