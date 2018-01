» Countdown und letzte Verhandlungen: USA vor „Shutdown“

Washington

Kurz vor Ablauf einer entscheidenden Frist sind in den USA die Verhandlungen zur Vermeidung eines „Shutdown“ in die letzte, entscheidende Phase gegangen. Es gibt unterschiedliche Signale, ob diese Bemühungen Erfolg haben. Ein „Shutdown“ schien zuletzt wahrscheinlich. Sollte es so kommen, werden weite Teile des öffentlichen Dienstes heruntergefahren, weil der Regierung das Geld ausgegangen ist. Ämter und Behörden blieben geschlossen. Essenzielle Bereiche wie etwa das Militär werden aber offengehalten.