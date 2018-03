Clinton dringt in Kenia auf friedlichen Wahlkampf

Aus unserem Archiv

Nairobi

US-Außenministerin Hillary Clinton hat sich bei ihrem Besuch Kenias für einen friedlichen Wahlkampf eingesetzt. Notwendig seien «glaubwürdige und gewaltfreie nationale Wahlen», so eine am Samstag in Nairobi veröffentlichte Mitteilung des US-Außenministeriums.