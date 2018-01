» Cavusoglu will Neustart für deutsch-türkische Beziehungen

Berlin

Vor dem Treffen mit seinem Kollegen Sigmar Gabriel hat der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu für mehr gegenseitiges Verständnis geworben. „Beide Seiten haben Interesse an einem Neustart im bilateralen Verhältnis, da wir in einer Zeit voller Herausforderungen leben“, schreibt er in einem Gastbeitrag für die Funke Mediengruppe. „Es wäre daher rational, unsere Beziehungen, wie schon seit 300 Jahren, in Freundschaft und Zusammenarbeit fortzuführen.“ Cavusoglu wird auf Einladung Gabriels morgen in dessen Heimatort Goslar erwartet.