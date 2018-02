BVB und RB Leipzig gegen italienische Teams gefordert

Dortmund

Borussia Dortmund und RB Leipzig messen sich heute in der Europa League mit italienischen Teams. Während der BVB im Hinspiel der Zwischenrunde zu Hause gegen den Tabellenachten Atalanta Bergamo Favorit ist, hat Leipzig beim Spitzenreiter der Serie A eine extrem schwierige Aufgabe. Der SSC Neapel hat in der Liga in der laufenden Saison erst ein Spiel verloren. In der Champions League belegte Neapel wie Gegner RB und die Borussia in der Gruppenphase den dritten Platz. Dortmund will nach dem blamablen Aus ohne Sieg in der Königsklasse das ramponierte Image wieder aufbessern.