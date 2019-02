Die Gewerkschaften wollen deutliche Verbesserungen für Lehrkräfte, Krankenpfleger und Behördenmitarbeiter erkämpfen – und dafür nun neue Nadelstiche setzen. Die Folgen dürften auch viele Bürger treffen.

Potsdam (dpa). Wegen des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst der Länder drohen in den nächsten Wochen bundesweit Einschränkungen in Ämtern, Schulen und Unikliniken.Mit weiteren Warnstreiks wollen die Gewerkschaften den Druck in ...