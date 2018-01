» Bundesregierung stoppt Nachrüstung türkischer „Leopard“-Panzer

Istanbul (dpa) – Als Reaktion auf die Syrien-Offensive der Türkei hat die Bundesregierung die Entscheidung über eine Nachrüstung türkischer „Leopard 2“-Kampfpanzer auf Eis gelegt. „Was die aktuellen Beratungen um Rüstungsexporte angeht, so ist für die Bundesregierung klar, dass wir nicht in Spannungsgebiete liefern dürfen und dies auch nicht tun werden“, erklärte Außenminister Sigmar Gabriel. Vorausgegangen war ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über den türkischen Einmarsch in Nordsyrien. Unklar ist, ob damit auch alle anderen Rüstungsexporte in die Türkei gestoppt sind. Die Entscheidung könnte zu einer neuen Belastung der deutsch-türkischen Beziehungen führen.