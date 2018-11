Bundesregierung gibt Milliarden für Künstliche Intelligenz

Berlin

Die Bundesregierung will rund drei Milliarden Euro zusätzlich in Künstliche Intelligenz investieren. Entsprechende Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland und des „Handelsblatts“ wurden der dpa bestätigt. Der überwiegende Teil des Geldes soll in Forschung und Entwicklung fließen. Am Donnerstag will das Kabinett bei seiner Klausur in Potsdam einen entsprechenden Beschluss fassen. Die Bundesregierung will dafür sorgen, dass Deutschland im globalen Wettbewerb um Künstliche Intelligenz zu einem weltweit führenden Standort wird.