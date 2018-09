Moskau

In Moskau sind heute mehr als sieben Millionen Russen zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Zwar können die Menschen sich zwischen fünf Kandidaten entscheiden – die Wiederwahl des kremltreuen Amtsinhabers Sergej Sobjanin gilt aber als sicher. In zahlreichen Regionen in Russland werden heute außerdem die Gouverneure bestimmt, in einigen auch die örtlichen Parlamente. Experten rechnen mit einer geringen Wahlbeteiligung, vor allem in Moskau. Die Wahllokale dort schließen um 21.00 Uhr MESZ.