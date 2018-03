Buchholz – Vogel, Annemie: Der erste Gedanke war Krieg

Ich packte gerade Geburtstagspäckchen für meine Enkeltochter Sarah.

Sie wurde am 12. September 2001 13 Jahre. Das Radio war an und wurde plötzlich mit einer unglaublichen Nachricht unterbrochen: World Trade Center angegriffen. Mein erster Gedanke war: Krieg? Ich war zu diesem Zeitpunkt knapp 69 Jahre alt, kannte den Krieg und war sprachlos. Dann kam es ganz massiv, Flugzeug ins World Trade Center gebohrt, es war die Hölle, ein zweites durchschlug den nächsten Turm. Die armen Menschen, die aus Wolkenkratzern sprangen und keine Chance zum Überleben hatten. Da habe ich mich übergeben und dann geschrien. Päckchenpacken gab es an diesem Tag nicht mehr – so wie ich diesen Tag bis an mein Lebensende nicht vergessen kann. Denn jedes Jahr sage ich am 11. September: Morgen hat Sarah Geburtstag.