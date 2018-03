Briten bereiten sich auf Zuwanderer-Anstieg vor

Großbritannien bereitet sich nach Angaben von Innenministerin Theresa May auf einen möglichen Anstieg von Zuwanderern aus Griechenland und anderen Staaten der Europäischen Union vor.

Theresa May: «Es ist richtig, dass wir uns auf diese Eventualität vorbereiten».

Foto: Andy Rain – DPA

«Es ist richtig, dass wir uns auf diese Eventualität vorbereiten», sagte May in einem Interview der Zeitung «Daily Telegraph» auf die Frage, ob man Notfall-Pläne für eine mögliche Immigrations-Welle für den Fall eines Zusammenbruchs der Eurozone ausarbeite. Wie genau diese aussehen, sagte sie nicht.

Die Regierung beobachte die Entwicklungen der Immigration aus Ländern, die durch die Krise des Euro in Bedrängnis geraten sind, erklärte May. Derzeit gebe es keine Hinweise auf einen Anstieg der Migration. Es sei schwierig, vorauszusagen, wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickeln werde.