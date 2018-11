Brexit-Paket: May rechnet mit Abschluss erst für Samstag

Brüssel

Im Wettlauf gegen die Zeit versucht die britische Premierministerin Theresa May, die letzten Knackpunkte im Brexit-Vertragspaket mit der Europäischen Union auszuräumen. Ein Treffen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Abend brachte trotz Fortschritten immer noch nicht den letzten Durchbruch. May kündigte weitere Gespräche in Brüssel für Samstag an – nur einen Tag vor einem geplanten Brexit-Sondergipfel, bei dem der gesamte Deal unter Dach und Fach gebracht werden soll.