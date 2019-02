Die britische Premierministerin will im Auftrag ihres Parlaments noch einmal über den EU-Austrittsvertrag reden. Die EU hofft indes auf frische Ideen.

Brüssel (dpa). Angesichts wachsender Ängste vor einem chaotischen Brexit Ende März suchen die Europäische Union und Großbritannien am Donnerstag abermals nach einem Ausweg.Die britische Premierministerin Theresa May trifft in Brüssel ...