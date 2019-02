Der US-Botschafter Richard Grenell hat den europäischen Mechanismus zum Schutz europäischer Unternehmen vor den Iran-Sanktionen der USA als „Missachtung“ der US-Politik kritisiert.

„Amerikanische Sanktionen zu umgehen ist nicht ratsam“, sagte Grenell der „Welt am Sonntag“. US-Präsident Donald Trump wolle den Iran wie Nordkorea mit Sanktionen an den Verhandlungstisch zwingen und so davon ...