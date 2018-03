Boppard – Gipp, Wolfgang: Tochter studierte in den USA

Aus unserem Archiv

Am 11

September 2001 komme ich gegen 17 Uhr aus einem Bürogebäude in Frankfurt-Niederrad. Dort habe ich an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen. Unsere ältere Tochter Melanie – damals Studentin in Omaha/Nebraska – arbeitet heute genau gegenüber in einem Bürohochhaus.