Boom bei Teilzeitjobs in Deutschland besonders stark

Berlin/Saarbrücken (dpa) – Teilzeitarbeit boomt in Deutschland seit gut 10 Jahren – und zwar stärker als in den meisten anderen europäischen Ländern. Dies ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW/Berlin), über die die «Saarbrücker Zeitung» berichtet.

Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Deutschland nahm zwischen 2000 und 2010 um drei Millionen auf rund zehn Millionen zu. Symbol

Foto: Martin Schutt – DPA

So nahm die Zahl der Teilzeitbeschäftigten zwischen 2000 und 2010 hierzulande um drei Millionen auf insgesamt rund zehn Millionen zu. Der Anteil stieg von 19 auf 26 Prozent aller registrierten Erwerbstätigen. Den EU-Durchschnitt von derzeit 19 Prozent Teilzeitanteil (rund 16 Prozent im Jahr 2000) übertrifft Deutschland danach deutlich.

Jeder fünfte Betroffene gab an, nur mangels einer Vollzeitstelle Teilzeit zu arbeiten. Ein Viertel der Teilzeitjobber würde gern länger arbeiten. Als Hauptgründe für die Teilzeittätigkeit wurden neben fehlenden Vollzeitstellen die Betreuung von Kindern oder Pflegebedürftigen sowie Ausbildung genannt. Bei Frauen liegt der Anteil der Teilzeitbeschäftigten aktuell bei 45 Prozent, bei Männern bei 10 Prozent. Deren Quote hat sich dem Bericht zufolge in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt.