„Bild“: 2. Bundesliga erwägt Abschaffung des Montagsspiels

Berlin

Die Clubs der 2. Fußball-Bundesliga erwägen nach Informationen der „Bild“ die Abschaffung des Montagsspiels. Dafür soll es eine zusätzliche Partie am Samstag geben, voraussichtlich am Abend. Diese Pläne könnten allerdings erst nach Ablauf des Fernsehvertrags von der Saison 2021/22 an umgesetzt werden. Die Vertreter der 18 Zweitliga-Vereine hatten sich am Montag getroffen. Vor knapp zwei Wochen hatten sich bereits die 18 Erstligisten gegen die Montagsspiele ausgesprochen. Diese werden ebenfalls im neuen Fernsehvertrag von der Spielzeit 2021/22 an gestrichen.