Betzdorf – Hülsmann, Hartmut: Plädoyer für Gewaltverzicht

September veränderte die Welt? Was hat sich geändert? Begangen wurde ein brutales und Menschen verachtendes Verbrechen.

Als die Welt über die TV-Medien mit den Bildern dieses beispiellosen Terror-Anschlags in New York von dem unfassbaren Ereignis in Kenntnis gesetzt wurde, hätte sie sich in der Tat verändern können. Ich kam gerade zu der Zeit der „Tagesthemen“ von einer Dienstreise nach Hause und sah fassungslos den Anflug auf die Twin-Towers. In mein Entsetzen hinein mischte sich ein mich überwältigender Gedanke: Wie werden die USA reagieren auf diesen perfiden Angriff? Wäre es möglich, keine Vergeltung zu üben? Wäre ein kategorischer Verzicht auf Rache und Gegengewalt denkbar? Und falls das beinahe Undenkbare doch möglich werden sollte – hätten die USA dann nicht die Sympathie der Welt auf ihrer Seite? Verzicht auf Revanche: Das wäre wirklich der Beginn einer neuen Ära geworden, eine Einstellung, welche die Welt in der Tat grundlegend verändert hätte!

Es geschah jedoch, was seit Jahrtausenden ebenso üblich wie sinnlos geschehen ist: Präsident George W. Bush rief zur Revanche auf. Zu den Tausenden von Opfern des Anschlags auf die Twin-Towers kam der Tod von tausenden unschuldiger Menschen. Die Opfer sind davon nicht wieder lebendig geworden. Der Spirale der Gewalt wurde eine weitere Umdrehung hinzugefügt. Das Morden feiert wieder einmal Urstand.

Veränderung der Welt? O ja, mit einem Gewaltverzicht wäre eine veränderte Welt entstanden. Die Jahreslosung 2011 spricht es aus: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch Gutes!“ (Röm. 12,21) Ist das so schwierig zu begreifen?