Berlin

Das Drama „Synonyme“ über einen jungen Israeli hat bei der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen. Regisseur Nadav Lapid erzählt darin die Geschichte eines Mannes, der in Paris seine israelischen Wurzeln hinter sich lassen möchte. Jurypräsidentin Juliette Binoche gab den Gewinner am Abend bekannt. Auch deutsche Kandidaten waren erfolgreich. So ging der Silberne Bär für die beste Regie an Angela Schanelec. Ihr Film „Ich war zuhause, aber“ thematisiert Trauer und auch die Kunst an sich. Das Drama „Systemsprenger“ der Regisseurin Nora Fingscheidt bekam den Alfred-Bauer-Preis.