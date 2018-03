Berlin: Jugendkriminalität im Bundesdurchschnitt

Jeder sechste Berliner Jugendliche in den vergangenen zwölf Monaten ist laut einer aktuellen Studie Opfer von Kriminalität geworden. 17,9 Prozent der befragten Neuntklässler gaben an, sie seien beraubt, erpresst oder geschlagen worden.

Raub, Erpressung und Körperverletzung: Straftaten unter Jugendlichen sind in Deutschland weit verbreitet, nicht nur in der Bundeshauptstadt. Symbolbild: Oliver Berg Foto: DPA

Das ist das Ergebnis der Untersuchung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, die am Mittwoch vorgestellt wurde. Die Hauptstadt schneidet aber nach einer neuen Studie nicht schlechter ab als der Bundesdurchschnitt.

12,8 Prozent der befragten Jugendlichen, also etwa jeder achte, wurde im letzten Jahr Opfer von Körperverletzung. Berlin habe aber keine auffallend höhere Kriminalitätsrate von Jugendlichen als andere Städte, sagte der Direktor des Forschungsinstituts, Christian Pfeiffer. «Es gibt positive Befunde und nicht primär Kritisches und Negatives zu berichten, etwa, dass Berlin am allerschlimmsten ist.»

Für die Studie «Jugendliche als Opfer und Täter von Gewalt in Berlin» befragte das Institut 2010 genau 3167 Jugendliche. In den Jahren 2007 und 2008 waren in ganz Deutschland in einer ähnlichen Untersuchung des gleichen Instituts 44 000 Schüler befragt worden.

In den ausführlichen Fragebögen gaben 19 Prozent der Berliner Schüler an, schon einmal eine Gewalttat verübt zu haben. Im Bundesdurchschnitt waren es 21 Prozent. In den letzten zwölf Monaten waren demnach elf Prozent der Jugendlichen einmal gewalttätig.

Schüler aus Einwanderer-Familien werden demnach häufiger gewalttätig. Besonders Jugendliche, deren Eltern aus der ehemaligen Sowjetunion (17,1 Prozent) oder aus der Türkei (14,1 Prozent) stammen, weisen deutlich höhere Gewalt- und Kriminalitätsquoten als der Durchschnitt auf.

Pfeiffer betonte, die Gründe dafür seien nicht die Herkunft, sondern lägen in anderen Bereichen: der sozialen Schicht, Gewalt in der Familie und einer teilweise vorhandenen Macho-Kultur. Vergleiche man etwa türkischstämmige und deutsche Jugendliche aus vergleichbaren Verhältnissen gebe es «keine Unterschiede».

Eine Rolle könne in bestimmten Fällen auch die Religion spielen. Unter muslimischen Jugendlichen, die sich selbst als strenggläubig bezeichnen, ist der Anteil von Gewalttätigen größer als unter Jugendlichen, die sich als sehr christlich sehen.

Pfeiffer betonte aber: «Berlin schneidet bei der Integration deutlich besser ab als der Bundesdurchschnitt.» Jugendliche mit ausländischem Hintergrund seien viel stärker in weiterführenden Schulen vertreten. Das sei auch entscheidend für den Kampf gegen Kriminalität: «Je besser die schulische Integration läuft, desto niedriger ist die Gewaltrate.»

In Berlin geschehen viel mehr Angriffe von Jugendlichen in der U- oder S-Bahn als sonst in Deutschland. Im öffentlichen Nahverkehr werden mehr als 20 Prozent der Taten verübt. Ähnlich wie im Bund sind die Täter meistens Jungen. Häufiges Trinken von Alkohol, Drogen wie Haschisch oder Gewaltfilme führen zu einer höheren Quote von Gewalttätern.

Sinn der Studie sei, die tatsächlichen Zahlen von Kriminalität und Gewalt zu erforschen, erläuterten die Wissenschaftler. Die Kriminalstatistiken der Polizei würden ein zu großes Dunkelfeld offen lassen. «Wir als Kriminologen trauen diesen Statistiken nicht. Da taucht nur das auf, was angezeigt wird, etwa nur ein Viertel der Taten. Dreiviertel der Taten bleiben unentdeckt.»