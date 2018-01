» Berichte: Türkischer Militärkonvoi in Syrien beschossen

Damaskus

Ein türkischer Militärkonvoi ist Menschenrechtlern zufolge in Syrien unter Beschuss von Regierungstruppen geraten. Die Kolonne aus mehr als 100 Fahrzeugen sei am Montagabend in der Provinz Aleppo nahe der Stadt Al-Eis angegriffen worden, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Ihr zufolge will Ankara in der Stadt Al-Eis eine Stellung errichten. Al-Eis liegt in einer von islamistischen Rebellen kontrollierten Region im Nordwesten Syriens und ist nur wenige Kilometer von einem Gebiet in den Händen der Regierung entfernt; Damaskus ist mit Russland verbündet.