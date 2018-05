München

Robert Lewandowski will nach Angaben seines Beraters den FC Bayern München vor Beginn der neuen Saison verlassen. „Robert fühlt, dass er eine Veränderung und eine neue Herausforderung in seiner Karriere braucht“, sagte Pini Zahavi der „Sport Bild“. Der 29 Jahre alte polnische Nationalstürmer steht beim deutschen Fußball-Rekordmeister noch bis 2021 unter Vertrag, will demnach aber die sofortige Freigabe für einen Wechsel in diesem Sommer.