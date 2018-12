Bayer-Mitarbeiter protestieren gegen Arbeitsplatzabbau

Wuppertal

Rund Tausend Bayer-Mitarbeiter haben in Wuppertal gegen den angekündigten Stellenabbau beim Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer demonstriert. Der Wuppertaler Bayer-Betriebsrat hatte zu dem Protest aufgerufen, nachdem der Konzern in der vergangenen Woche den Abbau von weltweit rund 12 000 Stellen bis Ende 2021 angekündigt hatte. Nach Darstellung von Konzernchef Werner Baumann wird der Abbau „einen bedeutenden Anteil an Arbeitsplätzen in Deutschland betreffen“, aber nicht die Mehrzahl der 12 000 Stellen. Der Dax-Konzern beschäftigt 118 200 Mitarbeiter.