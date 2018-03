Ban Ki Moon verurteilt Anschläge in Damaskus

Aus unserem Archiv

New York

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Anschlagserie in der syrischen Hauptstadt Damaskus mit mehr als 30 Toten verurteilt. Er habe den Angehörigen der Opfer und dem syrischen Volk sein Beileid übermittelt, sagte der Sprecher Bans am Samstagabend (Ortszeit) in New York.