» Bahn: Die meisten Fernzüge fuhren zum Fest pünktlich

Fast jeder zehnte Fernzug ist an Weihnachten zu spät angekommen – umgekehrt seien mehr als 90 Prozent der Züge an den Feiertagen pünktlich gewesen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der dpa. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten auf der neuen Schnellfahrstrecke Berlin-München sowie dem Wintereinbruch kurz vor dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember habe sich die Pünktlichkeit im Fernverkehr deutlich stabilisiert, hieß es. Die Bahn wertet Züge ab der sechsten Minute als verspätet.