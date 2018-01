» Baden-Würrtemberg: keine Beteiligung an Mehrkosten für S21

Brüssel (dpa) – Das Land Baden-Württemberg lehnt eine Beteiligung an den Mehrkosten des Bahnprojekts Stuttgart 21 nach wie vor ab. Verkehrsminister Winfried Hermann kündigte in Brüssel an, dass das Land eine entsprechende Erwiderung auf eine Klage der Bahn einreichen werde. Die Frist dazu läuft an diesem Mittwoch aus. Bauherr von Stuttgart 21 sei die Bahn und nicht das Land, das sich lediglich freiwillig an dem Projekt beteilige, sagte Hermann. Am Freitag hatte der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn den Kostenrahmen für das Projekt noch einmal erhöht – von 6,5 Milliarden auf 8,2 Milliarden Euro.