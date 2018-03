Bad Neuenahr – Kerckhoff, Wolfgang: Ein Leben lang in Erinnerung

September 2001 habe ich meine Mutter beerdigt.

Und als wir nach der Beerdigung beim Kaffee saßen, kam der Wirt ganz aufgeregt zu uns. „Seht mal im Fernsehen, was in den USA passiert ist.“ Im ersten Moment dachte ich an Action-Kino, aber nach und nach merkte ich, dass es die unfassbare Realität war. So wird mir dieser Tag ein Leben lang in Erinnerung bleiben.