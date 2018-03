Bad Kreuznach – Vetter, Holger: "Es herrschte eine gespenstische Stille auf der Straße"

Ich bin Vertriebstrainer bei einem Versicherungsunternehmen.

Zu meinen Aufgaben gehört es, u. a., dienstjunge Mitarbeiter bei ihren ersten Kundenbesuchen zu begleiten. Am 11. September 2001 waren wir einige Minuten vor 15 Uhr beim vorletzten Kunden des Tages in Trier eingetroffen, der uns erst nach dem dritten oder vierten Klingeln öffnete. Er verlor kein Wort über die Geschehnisse, aber der Fernseher lief (ntv) und zeigte Vorgänge, die mein Kollege und ich für einen Hollywoodfilm oder eine der üblichen nachmittäglichen Dokumentationen hielten.

Wir waren alles andere als glücklich, dass der Kunde nicht die geringsten Anstalten machte, das Gerät auszuschalten, um ein Gespräch mit uns zu führen – bis er uns praktisch in dem Moment, als das zweite Flugzeug in den Südturm raste, über die Wahrheit aufklärte. Unser eigentliches Vorhaben war natürlich auf der Stelle vergessen, wir schauten mit dem Kunden und seiner Frau völlig entsetzt und still Fernsehen und vergaßen die Zeit darüber.

Mehr als zwei Stunden später lösten wir uns aus der "Schockstarre" und verabschiedeten uns von den Kunden. Auf der Straße herrschte gespenstische Stille, wie wir uns einbildeten. Wir sagten den Termin beim letzten Kunden des Tages ab und gingen getrennte Wege – ohne wie übllich den gemeinsamen Tag Revue passieren zu lassen. Es war alles zu unwirklich. Ich fuhr zurück in mein Hotel und verfolgte wie der Rest der Republik die Geschehnisse weiter am Fernseher.

Ganz sicher ist der 11. September neben dem zumindest atmosphärisch vergleichbar "bemerkenswerten" Tag der Beerdigung von Lady Di das Ereignis, das sich mir am stärksten ins Gedächtnis gegraben hat. Den Namen der Kunden und des Kollegen habe ich längst vergessen, die Bilder dieses Tages wird man lebenslang nicht mehr los.